В Ленинградской области велосипедистка погибла под колесами легковушки

Автомобиль, который выехал на встречную полосу и сбил 59-летнюю женщину, угодил в кювет.

В Ленобласти в пятницу, 19 ноября, произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На 39-м километре дороги "Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга" около 9:30 утра иномарка Ford Focus выехала на встречную полосу движения и сбила 59-летнюю велосипедистку. В результате ДТП женщина скончалась от телесных повреждений на месте аварии.

Легковушка угодила в кювет. За рулем автомобиля находился 39-летний житель региона. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Проводится проверка по факту случившегося. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что появились подробности ДТП с пятью пострадавшими на Лиговском.

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