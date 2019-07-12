Появились подробности ДТП с пятью пострадавшими на Лиговском

Известно, что в тяжелом состоянии госпитализировали 20-летнего мужчину.

Сегодня, 20 ноября, в центре Петербурга водитель иномарки сбил на тротуаре стоящих перед светофором пешеходов. В результате случившегося пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел на Лиговском проспекте у дома № 69 около 7:45 утра. Дорогу не смогли поделить "Вольво" и "Мазда". От удара японская иномарка, за рулем которой находился 35-летний петербуржец, отлетела на пешеходную часть. Под колесами легковушки оказались пять человек.

Известно, что 20-летнего молодого человека госпитализировали в больницу в тяжелом сoстоянии. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней стeпени тяжести.

По факту случившегося полицейские начали проверку. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка пять человек оказались под колесами иномарки.

Фото: Piter.tv