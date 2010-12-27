В Ленинградской области в профориентации применят риск-ориентированный подход

Например, планируется вовлекать людей старшего поколения в предпринимательство.

В Ленинградской области применяют современные кадровые технологии, чтобы избежать безработицы, спровоцированной переходом на новый технологический уклад. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В условиях быстро меняющейся экономической ситуации, когда за несколько лет изменяется технологический уклад, есть риск исчезновения целого ряда профессий, в которых сегодня занято экономически активное население. Дмитрий Ялов, председателя правительства Ленинградской области

Для повышения конкурентноспособности в Ленобласти будут применять риск-ориентированный подход. Переобучать сотрудников с большим стажем работы новым профессиям будут в центре профессиональных компетенций в Гатчине. Переобучение будет проходить по модульной схеме. Людей старшего поколения хотят вовлекать в предпринимательство, для них предусмотрят дополнительные субсидии и курсы по обучению ведения своего дела.

Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области один из самых низких в стране – составляет 0,3% от экономически активного населения.

На прошлой неделе в Ленинградской области появилось приложение для поиска работы.

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