В Ленобласти в плановом режиме идет подготовка к отопительному сезону

В Ленобласти идет подготовка к отопительному сезону. Предприятия сферы ЖКХ ведут ремонт сетей, формируется запас материалов, а аварийные бригады готовы к оперативной работе по восстановлению систем. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Лидером по подготовке к отопительному сезону является ГУП "Леноблводоканал". Готовность объектов составляет 77%.
В сентябре будут проходить финальные работы по промывке резервуаров чистоты воды и водонапорных башен, ремонту водопроводных и канализационных насосных станций и насосного оборудования.
Подготовка жилого фонда Петербурга к зиме также идет по графику.
Фото: pexels
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