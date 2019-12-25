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В Ленобласти в плановом режиме идет подготовка к отопительному сезону
Сегодня, 9:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в плановом режиме идет подготовка к отопительному сезону

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Лидером по подготовке к отопительному сезону является ГУП "Леноблводоканал".

В Ленобласти идет подготовка к отопительному сезону. Предприятия сферы ЖКХ ведут ремонт сетей, формируется запас материалов, а аварийные бригады готовы к оперативной работе по восстановлению систем. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Лидером по подготовке к отопительному сезону является ГУП "Леноблводоканал". Готовность объектов составляет 77%.

В сентябре будут проходить финальные работы по промывке резервуаров чистоты воды и водонапорных башен, ремонту водопроводных и канализационных насосных станций и насосного оборудования.

Подготовка жилого фонда Петербурга к зиме также идет по графику.

Фото: pexels

Теги: жкх, леноблводоканал, отопление
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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