Подготовка жилого фонда Петербурга к зиме идет по графику

Все системы теплопотребления зданий должны подготовить к 1 сентября.

В четверг, 12 августа, в Смольном заверили горожан, что подготовка жилого фонда Петербурга к новому отопительному сезону идет по графику.

Рабочие обеспечили техническую готовность к приему теплоносителя в 73% многоквартирных домов. Лучшие результаты показали в Адмиралтейском, Калининском, Выборгском, Кронштадтском, Колпинском, Приморском районах.

По словам губернатора Петербурга, качественная подготовка жилых домов к зиме – одна из важнейших задач жизнеобеспечения города.

В Смольном отметили, что управляющие организации отремонтировали 78,8 тыс. "квадратов" кровли, загерметизировали стыки, отремонтировали дверные заполнения, заменили и восстановили окна. Работа по подготовке к отопительному сезону продолжается.

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе более 1000 домов готовы к зиме.

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