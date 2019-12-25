В Красногвардейском районе более 1000 домов готовы к зиме

Работы выполнены на 73% в многоквартирных домах и на 80% в объектах социально-культурного значения.

В среду, 11 августа, пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга сообщила, что в районе более 1000 домов уже готовы к зиме.

Паспорт готовности получили около 1200 жилых домов и учреждений. Работа по подготовке к отопительному сезону продолжается. На данный момент рабочие выполнили 73% работ в многоквартирных домах и 80% в объектах социально-культурного значения.

Организации проводят подготовку систем отопления, оформляют акты и паспорта готовности объектов к зиме. Работы должны завершить к 1 сентября этого года. Жителям района обещают, что перебоев с теплом и горячей водой станет меньше. Кроме того, в текущем году по программе развития Красногвардейского района к 50-летию системы теплоснабжения отремонтируют в 13 домах.

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