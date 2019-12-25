В Ленинградской области установят 109 станций для отчистки воды

Их установкой займутся сотрудники ГУП "Леноблводоканал".

Ленинградская область готовится к реализации программы " Год Чистой воды-2021". В регионе появятся 109 специальных станций в нескольких районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, водоочистительные приборы уже появились в Лужском, Волховском и Сланцевском районах. За 2 последующих года их внедрит ГУП "Леноблводоканал".

При этом, обычные очистные сооружения реконструируют за период от полутора до трех лет.

Станции собираются заранее – их привозят на место в готовом виде. Их подключают к системам и берут пробы воды.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть получит парк роботов от СПБГУ.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области