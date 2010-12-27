В Ленинградской области устанавливают автоматизированное освещение

Это поможет предотвратить аварии в темное время суток.

На региональных трассах Ленобласти устанавливают автоматизированную систему управления наружным освещением.Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В 2018 году система появится в Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Кингисеппском, Приозерском, Тосненском и Подпорожском районах. Общая протяженность - почти 100 километров. Система представляет собой комплекс из серверов, шкафов управления и единого пульта. В постоянном режиме будут отслеживаться работы линий электропередач, потребление электроэнергии

За последние 5 месяцев благодаря принимаемым мерам по улучшению видимости на дорогах, аварийность в Ленобласти снизилась на 10%.

Недавно ЛОЭСК подключила к электроснабжению поликлинику и два детских сада.

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