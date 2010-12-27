ЛОЭСК подключила к электроснабжению поликлинику и два детских сада

Также, совместно с Ленавтодором ЛОЭСК обеспечила электроснабжение для установки светофоров.

За июнь и июль ЛОЭСК подключила к электроснабжению несколько социально-значимых объектов в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба АО "ЛОЭСК".

В поселке Назия и в городе Отрадное к электроснабжению подключили два детских сада. В Назии детский сад имел всего лишь 10 кВт мощности, но этого не хватало для нормального игрового и образовательного процесса. ЛОЭСК выделила для детского сада дополнительную мощность в размере 140 кВт. Учреждение было переведено с 3-ей на 2-ю категорию надежности, что позволит при аварии оперативно переключить здание детсада на резервную схему электроснабжения. Детский сад в Отрадном также был переведен с 3-й на 2-ю категорию надежности.

В июне в Гатчине к электричеству подключили здание новой поликлиники, рассчитанной на 380 посещений в смену. Поликлинике выделено 357,5 кВт мощности по 2-й категории надежности. Во Всеволожском районе установили уличное освещение в населенном пункте "Садоводства" на Выборгском шоссе. Также, совместно с Ленавтодором ЛОЭСК обеспечила электроснабжение для установки светофоров в Никольском, Тосно и в Сертолово.

В начале июля на 78-ом году скончался председатель совета директоров "ЛОЭСК".

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