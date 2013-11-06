В Ленобласти полиция поймала двух наркосбытчиков с килограммом метилэфедрона

Наркотики злоумышленники прятали при себе и в личном авто.

Транспортные полицейские Ленобласти выявили двоих жителей Петербурга, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Как рассказали в пресс-службе структуры, наркотики мужчины прятали при себе и в личном авто в коробке из-под мобильного телефона.

У 32-летнего злоумышленника изъяли два свертка с кристаллическим веществом в полиэтиленовом пакете. Экспертиза установила, что в них находилась смесь метилэфедрона общей массой около 1 кг. В автомобиля 45-летнего подельника обнаружили два свертка с кокаином и четыре свертка с мефедроном общей массой около 5 граммов.

Выяснилось, что наркотики безработные петербуржцы купили через интернет и планировали сбыть их путем закладок. Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении наркотиков и покушении на их сбыт. Злоумышленников заключили под стражу, им грозит до 10 и 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что участник протестных акций в Петербурге выращивал наркотики в Гатчине.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте