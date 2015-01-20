Участник протестных акций в Петербурге выращивал наркотики в Гатчине

Молодой человек проходит свидетелем по делу о нападении на правоохранителей.

Полиция города Гатчина в Ленобласти уличила 23-летнего местного жителя в выращивании наркотиков дома. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, Сергей К. является участником протестной акции, состоявшейся в Петербурге 23 января, а также проходит свидетелем по делу о нападении на правоохранителей на том митинге.

Обыск в квартире молодого человека на улице 25 октября в Гатчине прошел 28 января. Полиция нашла и изъяла гашиш и каннабис общей массой более 19 граммов, вещества были и в высушенном виде, и еще в "свежем" – в форме растений в горшках, которые злоумышленник установил в специально оборудованном парнике.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция проверяет версию о том, что сигаретами с наркотиками угощали в толпе других участников акции.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД