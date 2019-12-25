В Ленинградской области проходит онлайн-конференция для женщин-лидеров

Перед участницами выступил Александр Дрозденко.

В 47-ом регионе началась виртуальная конференция " Женщина – лидер: взгляд на кризис". Об этом сообщила Общая газета Ленинградской области.

Традиционное мероприятие предназначено для бизнесменов прекрасного пола. В ходе встречи участники обсудят гендерную роль в экономических и политических процессах страны, а также попытаются спрогнозировать дальнейшее экономическое развитие страны.

Вступительное слово на конференции уже произнес губернатор региона Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что на мероприятиях прошлых лет удалось выработать немало эффективных предложений по развитию малого и среднего предпринимательства.

Добавим, что встреча проходит при поддержке торгово-промышленной палаты Ленинградской области (ЛОТПП).

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