В Ленинградской области с погоней и стрельбой остановили автомобиль

Водитель машины скрылся.

Накануне, 13 сентября, в 22:40 у дома 9 по ул. Карла Маркса дорожной полиции по Тихвинскому району Ленинградской области сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль "Шкода Октавия", водитель проигнорировал требования и попытался скрыться, увеличив скорость. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Полицейские начали преследовать иномарку, неоднократно повторяя требования остановиться. Водитель продолжал игнорировать, двигался с большой скоростью, совершая опасные маневры и тем самым угрожая безопасности другим участникам движения. Один из сотрудников полиции выстрелил в воздух, однако водитель все равно продолжил движение. После этого полицейский выстрелил по колесах, в результате чего повредилось заднее колесо автомобиля. В 22:57 машина остановилась на 455 км автодороги Вологда-Новая Ладога. Водитель автомобиля скрылся в лесном массиве, а его 30-летний пассажир с признаками наркотического опьянения доставлен в территориальный отдел полиции. Водителя разыскивают.

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Фото: Piter.tv