  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленинградской области с погоней и стрельбой остановили автомобиль
Сегодня, 11:58
154
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской области с погоней и стрельбой остановили автомобиль

0 0

Водитель машины скрылся.

Накануне, 13 сентября, в 22:40 у дома 9 по ул. Карла Маркса дорожной полиции по Тихвинскому району Ленинградской области сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль "Шкода Октавия", водитель проигнорировал требования и попытался скрыться, увеличив скорость. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Полицейские начали преследовать иномарку, неоднократно повторяя требования остановиться. Водитель продолжал игнорировать, двигался с большой скоростью, совершая опасные маневры и тем самым угрожая безопасности другим участникам движения. Один из сотрудников полиции выстрелил в воздух, однако водитель все равно продолжил движение. После этого полицейский выстрелил по колесах, в результате чего повредилось заднее колесо автомобиля. В 22:57 машина остановилась на 455 км автодороги Вологда-Новая Ладога. Водитель автомобиля скрылся в лесном массиве, а его 30-летний пассажир с признаками наркотического опьянения доставлен в территориальный отдел полиции. Водителя разыскивают. 

Ранее мы писали, что в Петербурге пьяный детдомовец устроил ДТП на угнанном авто.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, петербург, погоня и стрельба
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
etueruerd
Сегодня 12:48

Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo -----  http://bit.do/vsisky

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии