В Ленобласти рассматривается возможность организации дистанционного обучения

На удаленное обучение уйдут не все.

В Ленобласти рассматривают возможность введения дистанционного обучения школьников. Речь идет не обо всех учащихся школ, а только о тех семьях, которые по тем или иным причинам хотели бы, чтобы их дети учились в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Глава 47 региона Александр Дрозденко поручил Комитету общего и профессионального образования проработать вопрос подключения к урокам через Zoom.

В таком формате ученики смогут формально присутствовать на уроках. И не отставать от учебной программы.

В школах Петербурга во второй четверти ввели смешанную форму обучения.

Фото: Piter.tv