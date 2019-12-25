В Ленобласти проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

Мальчика с травмой глаза пришлось везти в Петербург.

Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят. Об этом РИА Новости сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.

В комитете по здравоохранению отметили, что больница в Первомайском, действительно, принимает пациентов с коронавирусом.

Но то, что они не стали оказывать медпомощь мальчику с травмой глаза <...> Будем разбираться в произошедшем. комитет по здравоохранению Ленобласти

Ранее к экипажу ГИБДД на трассе "Скандинавия" обратились родители трехлетнего мальчика, который упал с велосипеда. Родители просили довезти их до ближайшей больницы. В больнице в Первомайском, которая была ближайшей, их отказались принять и предложили вызвать скорую и ехать в Зеленогорск. В итоге сотрудники ГИБДД отвезли мальчика и родителей в больницу имени Раухфуса в Петербурге. Там его прооперировали. Родители планируют обратиться в следственные органы.

Фото: Piter.TV