В Ленобласти проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят. Об этом РИА Новости сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
В комитете по здравоохранению отметили, что больница в Первомайском, действительно, принимает пациентов с коронавирусом.
Но то, что они не стали оказывать медпомощь мальчику с травмой глаза <...> Будем разбираться в произошедшем.
комитет по здравоохранению Ленобласти
Ранее к экипажу ГИБДД на трассе "Скандинавия" обратились родители трехлетнего мальчика, который упал с велосипеда. Родители просили довезти их до ближайшей больницы. В больнице в Первомайском, которая была ближайшей, их отказались принять и предложили вызвать скорую и ехать в Зеленогорск. В итоге сотрудники ГИБДД отвезли мальчика и родителей в больницу имени Раухфуса в Петербурге. Там его прооперировали. Родители планируют обратиться в следственные органы.
Фото: Piter.TV
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