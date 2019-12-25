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В Ленинградской области прошло оперативное совещание с представителями "Ленты", "Окея" и "Дикси"
Сегодня, 11:43
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В Ленинградской области прошло оперативное совещание с представителями "Ленты", "Окея" и "Дикси"

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Регион готов предоставить дополнительные поставки молока, яиц и консервов.

Представители торговых сетей "Ленты", "Окей" и "Дикси"  а также Леноблпотребсоюз встретились с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти. Ритейлеры подтвердили, что на данный момент торговые залы и склады в регионе обеспечены достаточным количеством продовольствия как минимум на месяц вперед. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского района.

Совещание провели зампредседателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко и председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. Было отмечено, что региональные производители смогут предоставить дополнительные поставки молочной и консервированной продукции, яиц и мяса. Представители магазинов обязались предоставлять своевременную информацию о необходимости таких поступлений. 

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе увеличился потребительский спрос на продукты.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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