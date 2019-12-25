В Ленинградской области проходят учения войск химической защиты ЗВО

Участники добрались до лагеря условного противника с помощью дымовой завесы.

На одном из полигонов Ленинградской области проходят учения частей радиационной, химической и биологической защиты ЗВО. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

Участниками тренировки стали более 800 человек: в их распоряжении оказалось почти 150 единиц техники.

В перечь задач военнослужащих входило создание дымовой завесы, которая должна служить в качестве укрытия, а затем подход к месту нахождения условного противника и нанесение урона.

Отметим, что завеса была создана с помощью термодымовой машины ТДА-3. Танкисты и водители бронетранспортёров осуществляли движение с расчётом на показания приборов.

Ранее мы рассказали о том, что военнослужащие ВС РФ приняли участие во Всеармейском конкурсе.

Фото: Пресс-служба ЗВО