В Ленинградской области проходят учения войск химической защиты ЗВО

На одном из полигонов Ленинградской области проходят учения частей радиационной, химической и биологической защиты ЗВО. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.
Участниками тренировки стали более 800 человек: в их распоряжении оказалось почти 150 единиц техники.
В перечь задач военнослужащих входило создание дымовой завесы, которая должна служить в качестве укрытия, а затем подход к месту нахождения условного противника и нанесение урона.
Отметим, что завеса была создана с помощью термодымовой машины ТДА-3. Танкисты и водители бронетранспортёров осуществляли движение с расчётом на показания приборов.
Ранее мы рассказали о том, что военнослужащие ВС РФ приняли участие во Всеармейском конкурсе.
Фото: Пресс-служба ЗВО
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