В Ленинградской области продолжается брачный период тетеревов

Петербургским биологам удалось побывать на крупном тетеревином току.

Петербургский журналист и кандидат биологических наук Павел Глазков поделился в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказом о токовании тетеревов в Ленобласти. Несмотря на то, что брачный период, так называемое "токование", подходит к концу, исследователям удалось стать свидетелями довольно крупного тетеревиного тока, на котором собрались 26 птиц.

Из заранее построенного шалаша, ставшего привычным для птиц и не вызывавшего у них тревоги, автор блога наблюдал за всеми этапами токования: сбором самцов, исполнением тетеревиных песен, захватом наиболее сильными самцами выигрышных территорий и появлением тетерок. Самки посещают ток в среднем 15-20 дней, самцы же проводят на нем до четырех месяцев.

Исследователь подробно описал особенности брачного поведения тетеревов; ранее он сумел заснять в Ленобласти брачный бой лосей.

Фото: аккаунт "Каждой твари по паре" в соцсети ВКонтакте