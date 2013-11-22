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В Ленинградской области продолжается брачный период тетеревов
Сегодня, 17:36
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kraratau27

В Ленинградской области продолжается брачный период тетеревов

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Петербургским биологам удалось побывать на крупном тетеревином току.

Петербургский журналист и кандидат биологических наук Павел Глазков поделился в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказом о токовании тетеревов в Ленобласти. Несмотря на то, что брачный период, так называемое "токование", подходит к концу, исследователям удалось стать свидетелями довольно крупного тетеревиного тока, на котором собрались 26 птиц. 

Из заранее построенного шалаша, ставшего привычным для птиц и не вызывавшего у них тревоги, автор блога наблюдал за всеми этапами токования: сбором самцов, исполнением тетеревиных песен, захватом наиболее сильными самцами выигрышных территорий и появлением тетерок. Самки посещают ток в среднем 15-20 дней, самцы же проводят на нем до четырех месяцев.   

Исследователь подробно описал особенности брачного поведения тетеревов; ранее он сумел заснять в Ленобласти брачный бой лосей. 

Фото: аккаунт "Каждой твари по паре" в соцсети ВКонтакте

Теги: биология, наблюдения за природой, павел глазков, птицы ленобласти, тетерев, токование
Категории: Новости Ленинградской области,

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