В Ленинградской области приступили к модернизации подстанции «Сясь»

В рамках модернизации заменят 58 опорно-стержневых изоляторов для повышения надёжности работы объекта.

В Ленинградской области стартовали работы по модернизации ключевого энергообъекта — подстанции 330 кВ "Сясь". Их выполняют специалисты МЭС Северо-Запада, входящего в состав ПАО "Россети".

Подстанция имеет стратегическое значение для энергоснабжения региона, обеспечивая электроэнергией Волховский и Тихвинский районы, а также поддерживая надёжный энерготранзит между Ленинградской областью и Республикой Карелия. В рамках обновления планируется замена 58 опорно-стержневых изоляторов. Все новые изделия отечественного производства соответствуют актуальным техническим стандартам, сообщает пресс-служба энергетической компании.

Опорно-стержневые изоляторы являются ключевыми элементами подстанции, выполняющими функции изоляции и крепления токоведущих частей, а также обеспечивающими безопасную эксплуатацию оборудования на металлических и бетонных конструкциях. Замена проводится с учётом климатических особенностей региона — низких температур и осадков, которые влияют на состояние оборудования.

Тем временем в Гатчине на пересечении улицы 7-й Армии и Коли Подрядчикова отремонтировали теплотрассы.

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