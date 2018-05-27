В Гатчине на пересечении улицы 7-й Армии и Коли Подрядчикова отремонтировали теплотрассы

Коммунальщики выполнили подготовку теплосети к новому отопительному сезону по обновлённым требованиям.

В Гатчине завершились восстановительные работы на участке тепловой магистрали по проезжей части улицы 7-й Армии. Ремонт выполнили специалисты муниципального предприятия "Тепловые сети". Обновлённый сегмент теплосети расположен на перекрёстке улицы 7-й Армии и улицы Коли Подрядчикова, сообщил Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Несмотря на то, что с текущего года она осуществляется по новым правилам, ресурсоснабжающие организации не теряют темпов проведения работ. Так в Гатчине успешно завершен ремонт участка теплотрассы, расположенного через проезжую часть по ул. 7 Армии на пересечении с ул. К. Подрядчикова. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

В комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области подчеркнули, что с текущего года подготовка к отопительному периоду осуществляется по обновлённым нормативам. При этом ресурсоснабжающие организации продолжают активное проведение ремонтных и профилактических мероприятий.

Работы на данном участке завершены в полном объёме.

Ранее сообщалось, что станцию метро "Парк Победы" закроют на реконструкцию 29 июня.

Фото: Telegram/ Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области