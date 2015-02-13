В Ленинградской области появится еще 850 контейнеров для мусора

На установку контейнеров направлено 174,4 млн рублей, а в следующем году на эти цели уйдет более 167,3 млн рублей.

Стало известно, что муниципалитетам Ленинградской области помогут с контейнерами для мусора, до конца года власти выделят средства на их покупку. Об этом сообщили в пресс-служба правительства Ленобласти.

Так, субсидии на оборудование новых площадок для сбора отходов получат 69 муниципальных образований. Всего планируется установить 850 контейнеров до конца 2021 года.

В этом году для получения субсидий все районы Ленобласти отправили на нее заявку. На установку контейнеров направлено 174,4 млн рублей, а в следующем году на эти цели уйдет более 167,3 млн рублей. Добавим, что в регионе продолжается установка контейнеров для раздельного сбора мусора.

Ранее новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленобласти в 2022 году.

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