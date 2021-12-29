В Ленобласти полицейские задержали продавцов наркотиков с 62 килограммами запрещенных веществ

У злоумышленников обнаружили 1,5 кг кокаина.

В деревне Кобрино при обыске одного из частных домов силовики обнаружили около 150 килограммов прекурсоров наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону сегодня, 5 января.

Еще 62 килограмма психотропных веществ сотрудники полиции нашли при осмотре домов подозреваемых. Среди запрещенных препаратов стражи порядка обнаружили и 1,5 килограмма кокаина. По предварительной версии, наркоторговцы распространяли "товар" в Лужском и и Гатчинском районах Ленобласти.

Возбуждено несколько уголовных дел. Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти полиция провела масштабные рейды по местам проживания кочевого народа.

Фото: Piter.tv