В Ленинградской области поддерживают детей с сахарным диабетом

Губернатор утвердил изменения в Социальном кодексе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил изменения в Социальном кодексе, которые вводят в регионе новый вид поддержки детей, больных сахарным диабетом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В связи с этими изменениями, инсулинозависимым детям (до 18 лет), не признанными инвалидами, будут выплачивать 5 тысяч рублей каждый месяц. Данные поправки начнут действовать в середине августа, но первое пособие начислят уже и за июль.

Из бюджета Ленобласти на это выделят 4,6 миллиона рублей в год.

Также в Соцкодексе Ленобласти ранее была предусмотрена выплата детям-инвалидам с сахарным диабетом. Они получают 5500 рублей. Всего на лекарства и другие расходные материалы для детей с таким заболеванием из бюджета выделяется свыше 30 миллионов рублей.

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