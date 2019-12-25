В Ленинградской области отмечены 239 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал суточную статистику по заболеваемости и смертности.

За минувшие сутки в Ленобласти официально зарегистрировано 239 заболевших COVID-19, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено за 8 июля в Тихвине - 15, Сланцах - 8, Луге - 9, Лодейном Поле - 6, Шлиссельбурге - 6, Киришах - 8, Рощино - 6, Выборге - 7, пгт. им. Свердлова - 11, п. Романовка - 5, Всеволожске - 17, Бокситогорске - 6.



По официальным данным, с момента начала пандемии в Ленинградской области выявлено 50695 заболевших COVID-19. 45015 из них выздоровели.

На 9 июня известно о вакцинации чуть более 16% всего населения региона.

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