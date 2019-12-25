В Ленинградской области более трёхсот тысяч человек привились от COVID-19

Охват привитого от коронавируса населения Ленобласти составил около 16%.

В Ленинградской области прививку от коронавируса сделали более 300 000 жителей, сообщает комитет по здравоохранению региона. За прошедшие сутки вакцинацию, в большинстве случаев ее первую фазу, прошли 11 263 человек. В итоге, на 9 июля 300 906 человек в Ленобласти привиты от ковида, но только 202 390 человек привиты обоими компонентами.

При населении региона около 1 900 000 человек количество вакцинированных едва охватывает 16%. В регионе уже объявлена повторная вакцинация.

Ранее в Калужской области медсестра ввела пациенту физраствор вместо компонента вакцины.

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