В этом году региональные школы примут 180 634 ребят.

В Ленобласти от коронавируса привились почти 70% учителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Важно, что в этом году ребята будут учиться очно. Учителя, как никто другой, понимают, насколько очное обучение важно для школьников. Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти

В этом году региональные школы примут 180 634 ребят, 21 996 из них – первоклассники. Число первоклассников в сравнении с 2020 годом выросло на 1,5 тысячи.

С 16 августа в Ленобласти отменили запрет на массовые мероприятия.

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