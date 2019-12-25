  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти от коронавируса привились почти 70% учителей
Сегодня, 10:52
47
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти от коронавируса привились почти 70% учителей

0 0

В этом году региональные школы примут 180 634 ребят.

В Ленобласти от коронавируса привились почти 70% учителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Важно, что в этом году ребята будут учиться очно. Учителя, как никто другой, понимают, насколько очное обучение важно для школьников.

Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти

В этом году региональные школы примут 180 634 ребят, 21 996 из них – первоклассники. Число первоклассников в сравнении с 2020 годом выросло на 1,5 тысячи.

С 16 августа в Ленобласти отменили запрет на массовые мероприятия.

Фото: pexels

Теги: вакцинация, учителя, школа
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии