В Ленобласти отменили запрет на массовые мероприятия

Также с 16 августа по всей территории региона разрешена работа ярмарок.

Строгий запрет на проведение массовых мероприятий в "красной" зоне Ленобласти, который действовал до 15 августа, заменен ограничением численности участников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В "красной" зоне на массовых мероприятиях могут присутствовать до 500 человек, в "желтой" – до тысячи и в "зеленой" – до трех тысяч человек. Такие же требования и к спортивным мероприятиям, но зрители должны занимать не более 50% мест.

Также с 16 августа по всей территории региона разрешена работа ярмарок при условии обязательного использования масок. Циркам разрешили работать с ограничениями по заполняемости: в "красной" зоне до 50% мест, в "желтой" – до 75%, в "зеленой" без ограничений.

Что касается линеек 1 сентября, то в "красной зоне" на Дне знаний смогут быть до 250 школьников и 250 родителей (на открытом воздухе) или по 125 школьников и родителей в помещении. В "желтой" зоне – 375 учащихся и 375 гостей (на улице), в помещении – не более 250 учеников и 250 родителей. В "зеленой" - без ограничений по численности. Везде мероприятия должны идти не более получаса.

Также в Ленобласти растет количество вакцинированных против COVID-19.

Фото: pexels