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В Ленобласти растет количество вакцинированных против COVID-19
Сегодня, 13:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти растет количество вакцинированных против COVID-19

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Также в регионе сохраняется тренд на снижение количества госпитализированных пациентов.

В Ленобласти сохраняется тренд на снижение количества госпитализированных пациентов с коронавирусом. За прошлую неделю в больницы поступило 626 человек, что на 64 меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Что касается тяжелобольных, то по данным на утро 16 августа, на ИВЛ находятся 29 человек.

Что касается вакцинации, что темпы в Ленобласти выше, чем в среднем по России. На данный момент привито почти 477 тысяч ленинградцев – 30,5%. Жителям Ленобласти напоминают, что именно вакцинация от коронавируса позволит смягчить ряд ограничений. На прошлой неделе стало известно, что в "зеленой" и "желтой" коронавирусных зонах Ленобласти планируют ослабить ограничения.

Фото: pexels

 

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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