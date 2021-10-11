В Ленинградской области объявлен пожароопасный сезон

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 908-91-11.

Лесозащитные службы Ленобласти переходят на круглосуточный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Начало пожароопасного сезона установлено с 26 апреля на территории лесного фонда приказом комитета по природным ресурсам в связи с увеличением среднесуточных температур, сходом снежного покрова и вероятным ухудшением лесопожарной обстановки. Это означает, что региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ "Ленобллес" и пункты диспетчерского управления районных лесничеств переходят на круглосуточный режим работы.

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 908-91-11.

На прошлой неделе в Ленобласти почти 100 раз подожгли сухую траву.

Фото: правительство Ленобласти