В Ленобласти с начала недели было совершено 97 выездов на тушение палов сухой травы

Комитет по природным ресурсам Ленобласти призывает граждан к соблюдению правил пожарной безопасности в связи с установившейся сухой погодой.
С начала недели пожарно-спасательными подразделениями региона было совершено 97 выездов на тушение палов сухой травы. В комитете напомнили, что самовольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
При выявлении случая поджога сухой травы на полях необходимо незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти
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