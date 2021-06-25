В Ленобласти с начала недели было совершено 97 выездов на тушение палов сухой травы

В результате палов сухой травы гибнут животные, есть риск возгорания торфяников, жилых строений, возникновения лесных пожаров.

Комитет по природным ресурсам Ленобласти призывает граждан к соблюдению правил пожарной безопасности в связи с установившейся сухой погодой.

С начала недели пожарно-спасательными подразделениями региона было совершено 97 выездов на тушение палов сухой травы. В комитете напомнили, что самовольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

При выявлении случая поджога сухой травы на полях необходимо незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти