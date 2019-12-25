Проект "Академия юных пожарных" запустили для дошкольников в Ленобласти

В рамках дополнительного обучения воспитанники детских садов в возрасте от 5 до 7 лет изучают основы пожарной безопасности.

В этом году подразделение Леноблпожспас начало реализовывать пилотный проект для дошкольников под названием "Академия юных пожарных". Участниками проекта стали дети из двух подготовительных групп детского сада № 32 "Сказка" в городе Кировск.

В рамках дополнительного обучения воспитанники детских садов в возрасте от 5 до 7 лет изучают основы пожарной безопасности. Они знакомятся с историей создания и развития местной пожарной службы, а также получают практические навыки по профилактике пожаров, порядку действий при возгораниях, работе с первичными средствами пожаротушения и многим другим. Дети также учатся распознавать особенности пожарной техники.

Первые занятия уже начались. Инструктор противопожарной профилактики Кировского отряда Леноблпожспас Ирина Бельская провела для будущих юных пожарных урок на тему "Огнетушитель". На уроке дети узнали, где в детском саду находятся огнетушители, что это такое, зачем они нужны и как ими пользоваться.

На втором занятии ребята встретились с настоящими пожарными. Инженер Кировского отряда Ирина Гайдай и начальник пожарной части №127 города Кировска Алексей Бирюков вместе с дежурным караулом приехали в детский сад, чтобы показать детям пожарный автомобиль.

Дети внимательно изучили машину, узнали о разных типах пожарных рукавов, пожарной лестнице и аварийно-спасательном оборудовании.