Месячник безопасности проходит в образовательных организациях Ленобласти

Служба правопорядка и безопасности области подчеркнула, что основная цель этих действий — подготовка персонала образовательных учреждений к реагированию в чрезвычайных ситуациях.

В образовательных учреждениях Ленинградской области проходит месячник безопасности, в рамках которого учащиеся участвуют в акции "Расскажем всем, как это важно", испытаниях по эвакуации из школьных зданий и "Уроках безопасности", проводимых ветеранами пожарной службы. С начала сентября было реализовано свыше 24 акций с юными пожарными, 13 уроков с ветеранами, 19 единых дней безопасности, 16 районных демонстрационных эвакуаций, а также более 430 мероприятий по популяризации пожарной безопасности. До конца месяца планируется провести около 500 занятий.

Служба правопорядка и безопасности области подчеркнула, что основная цель этих действий — подготовка персонала образовательных учреждений к реагированию в чрезвычайных ситуациях.

Осенние профилактические мероприятия обычно проводятся после завершения акции "Безопасное лето". С 1 июня по 31 июля инструкторы "Леноблпожспас" организовали 11 тематических отрядов в летних лагерях, провели 137 бесед с персоналом и отработали действия в случае пожара. Также состоялось 310 встреч с отдыхающими и 39 экскурсий в пожарные части. Кроме этого, прошло 10 массовых мероприятий в дачных товариществах и 489 научений по противопожарной безопасности для садоводов. Сотрудники пожарной охраны участвовали в праздниках, приуроченных к "Дню защиты детей", а в Кингисеппе прошла областная акция, посвященная Дню пожарной безопасности в регионе.

Ранее Присяжнюк рассказал о транспортной реформе в Ленобласти.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"