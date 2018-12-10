В Ленинградской области объявился глухарь-драчун

Для Ленинградской области это первый задокументированный случай встречи с агрессивным глухарем.

В Приозерском районе Ленобласти появился глухарь-драчун. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Такое бесстрашное, и даже агрессивное поведение глухаря – редкое явление в природе. Несколько примеров описано в Финляндии и Швеции. Павел Глазков, биолог

Для Ленинградской области это первый задокументированный случай встречи с агрессивным глухарем. По словам Павла Глазкова, глухарь напал на него сзади, когда он ехал на велосипеде по лесной дороге.

Мои попытки немного оттеснить "драчуна" только заводили птицу, и он с еще большим азартом набрасывался на меня. Удары были и вправду болезненными (на следующий день у меня на спине засияли синяки)! Павел Глазков, биолог

Ранее биолог рассказал, что самцы остромордой лягушки в Ленобласти изменили окраску на голубую.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков