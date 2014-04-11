Самцы остромордой лягушки в Ленобласти изменили окраску на голубую

По словам биолога, самцы меняют свою бурую окраску, чтобы понравиться самкам в брачный период.

В Ленобласти самцы остромордой лягушки поменяли свою окраску на небесно-голубую. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

По словам биолога, самцы меняют свою бурую окраску, чтобы понравиться самкам в брачный период. Основную часть жизни остромордые лягушки проводят в лесах и только весной массово устремляются к воде, чтобы отметать икру. Самцы крепко обнимают самок, тем самым помогая им избавиться от тысяч икринок, которые затем будут оплодотворены в воде. Самки после откладывания икры возвращаются в лес. А самцы остаются почти месяц, чтобы постоянно оплодотворять икру вновь прибывающих самок.

Павел Глазков отметил, что до конца механизм изменения цвета у самцов остромордой лягушки не исследован. Ясно только, что процесс этот схож с изменением цвета у хамелеонов.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков