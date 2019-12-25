В Ленинградской области обнаружен 31 новый случай COVID-19

В регионе остаются 1760 активных носителей вируса.

По состоянию на вторник, 1 сентября, в Ленинградской области обнаружен 31 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

За все время эпидемии в регионе зафиксировано 6842 заражения. Уже 5003 пациента выздоровели, умерли 79. За сутки не зафиксировано ни одного летального исхода. Поправились 28 человек.

На данный момент активными носителями COVID-19 являются 1760 ленинградцев.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 185 человек.

Фото: Piter.TV