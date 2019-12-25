В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 185 человек

Из больниц города выписали 86 человек.

За последние сутки в России подтвердили 4 729 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1211 (25,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 185 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 31. За последние сутки подтверждена смерть 123 пациентов, в том числе 19 человек – в Петербурге

За последние сутки выписали 6 318 пациентов, в том числе 86 человек в Петербурге и 28 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV