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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 185 человек
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 185 человек

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Из больниц города выписали 86 человек.

За последние сутки в России подтвердили 4 729 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1211 (25,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 185 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 31. За последние сутки подтверждена смерть 123 пациентов, в том числе 19 человек – в Петербурге 

За последние сутки выписали  6 318 пациентов, в том числе 86 человек в Петербурге и 28 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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