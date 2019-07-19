В Ленобласти нашли захоронение 134 советских военнопленных

В первые дни оккупации в Луге был создан фильтровочный лагерь для советских военнопленных, лагеря отличались жестоким режимом.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Были найдены костные останки 134 советских военнопленных, фрагменты одежды, обуви, монеты 1933-1940 годов, печать, личные вещи. Следователи начали изучать архивные и научно-исторические данные в части преступлений в военные годы против мирного населения.

Летом 1941 года Луга была оккупирована и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, которая осаждала Ленинград. Уже в первые дни оккупации в Луге был создан фильтровочный лагерь для советских военнопленных, лагеря отличались жестоким режимом.

Над Выборгом подняли Знамя Победы.

Видео: Следком