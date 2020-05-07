Знамя Победы взвилось над Выборгом

Символичное водружение символа победы над фашизмом – важная подготовительная часть праздничного оформления Выборга ко Дню Победы. Алое полотно установлено на городской доминанте - башне Выборгского замка.

В городе воинской славы Выборге проходят заключительные мероприятия по оформлению главных улиц и площадей. Баннеры с официальной символикой, тематические плакаты и перетяжки – все оформлено в едином стиле. Кроме того, на Рыночной площади установлена объемная конструкция "Звезда Победы".

Одним из ключевых событий ко Дню Победы станет воплощение масштабного проекта панно "Бессмертный полк", фотографии для которого собирали жители Выборга и Выборгского района. В настоящий момент оно установлено на пересечении проспекта Ленина, а в дальнейшем панно перенесут в Южный микрорайон в "Сквер Победы".

Также в Выборге продолжается благоустройство и озеленение памятников и монументов, посвященных Великой Отечественной войне, проводятся посадки цветов на площади Выборгских полков, мемориальном комплексе со стороны Санкт-Петербурга на 4 км Ленинградского шоссе и на Южном кладбище.

Финальным аккордом праздничного оформления города станет установка флажной конструкции у воинского захоронения №33 (4 км Ленинградского шоссе), запланированная на 8 мая.