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В Ленинградской области начинают собирать урожай
Сегодня, 15:13
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nastya960
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В Ленинградской области начинают собирать урожай

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Уже убрали 16 га ранних овощей.

Благодаря жаркому июлю в Ленинградской области удалось раньше начать уборку урожая. Об этом сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области.

В понедельник, 23 июля,  во Всеволожском, Ломоносовском и Лужском районах убрали уже 16 га  ранних овощей. Это 342 тонны скороспелых сортов капусты, 105 тонн свеклы и 28 тонн зеленной продукции. Средняя урожайность составила 221 ц/га.

Также продолжают готовить корма для животных. Уже скосили 112 тысяч га многолетних трав (74% к плану, 118%  к 2017 году), заготовили 564 тысяч тонн силоса, 61 тысячу тонн сенажа, 47 тысяч тонн сена. 

Ранее мы сообщали, что Чемпион России по пахоте живет в Ленинградской области.

Фото: pixabay.com

 

Теги: заготовки , ленобласть , овощи , сено , урожай
Категории: Лента новостей

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