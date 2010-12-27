В Ленинградской области начинают собирать урожай

Уже убрали 16 га ранних овощей.

Благодаря жаркому июлю в Ленинградской области удалось раньше начать уборку урожая. Об этом сообщает пресс-служба

губернатора и правительства Ленинградской области.

В понедельник, 23 июля, во Всеволожском, Ломоносовском и Лужском районах убрали уже 16 га ранних овощей. Это 342 тонны скороспелых сортов капусты, 105 тонн свеклы и 28 тонн зеленной продукции. Средняя урожайность составила 221 ц/га.

Также продолжают готовить корма для животных. Уже скосили 112 тысяч га многолетних трав (74% к плану, 118% к 2017 году), заготовили 564 тысяч тонн силоса, 61 тысячу тонн сенажа, 47 тысяч тонн сена.

Ранее мы сообщали, что Чемпион России по пахоте живет в Ленинградской области.

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