В Ленинградской области на топливо выделят 16 миллионов рублей

Дополнительные 16,4 миллиона выделили из-за роста цен на топливо.

В регионе сельхозпроизводителям компенсируют расход на дизельное топливо. На эти цели из бюджета выделено 16,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Это действующая субсидия на поддержку растениеводства. Она выделяется из федерального и регионального бюджета для выполнения полевых работ (закупка топлива, семян, удобрения и т.д.) В этом году Ленобласть уже получала 680 миллионов рублей, 600 миллионов из них - средства регионального бюджета.

Дополнительные 16,4 миллиона выделили из-за роста цен на топливо.

Вчера мы сообщали, что губернатор Ленинградской области завел страницу в Instagram.

Фото: pixabay.com