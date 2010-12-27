Губернатор Ленинградской области завел страницу в Instagram

Завести страницу в этой социальной сети ему посоветовала жена.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко зарегистрировался в Instagram, чтобы публиковать неофициальные фотографии с поездок по региону. Об этом сообщают регаональные СМИ.

После поездки на открытие фестиваля Harley Davidson его супруга Ирина сказала, что было бы неплохо публиковать в соцсети такие интересные фотографии, которые нельзя размещать на официальном сайте.

Я любитель мотоцикла. Пришел с мотофестиваля и дома показываю фотографии. А супруга Ирина говорит: "У тебя столько интересных фотографий в телефоне с поездок по Ленинградской области, заведи себе Instagram, чтобы публиковать их там. Александр Дрозденко, глава региона

Губернатор отметил, что страницу в этой соцсети он ведет самостоятельно, на ходу, поэтому в тексте могут мелькать иногда ошибки. Также он сказал, что очень жалеет, что раньше не освоил эту социальную сеть.

Инстаграм существует всего 4 дня, но здесь уже 352 подписчика, 32 публикации. И самая популярная фотография, где Александр Дрозденко едет на самокате по коридору на работу, собрала уже 129 лайков.

Среди 32 снимков есть уже много забавных фотографий, например, на этой фотографии идет обсуждение темы развития и господдержки переработки молока.

Здесь Александр Дрозденко изнывает от жары в доспехах во время празднования Дня Ленобласти.

Свершилось.Правительство РФ подтвердило выделение 1.79 млрд рублей на завершении железнодорожной магистрали Лосево-Каменогорск. Александр Дрозденко, глава региона

Фото и скриншот: Дрозденко Александр (@drozdenko_au)