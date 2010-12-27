В порты Приморск и Высоцк запустят до 100 пар поездов

На достройку железнодорожной линии Лосево-Каменногорск в Ленобласти выделили 1,79 млрд рублей.

Правительство РФ приняло решение выделить на достройку железнодорожной линии Лосево – Каменногорск в Ленинградской области дополнительно 1,79 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщает "Коммерсант".

Деньги выделили на второй этап строительства двухпутной электрифицированной линии (64 километра). Эта линия поможет распределить грузовые перевозки с маршрута скоростного движения пассажирских поездов "Аллегро". Также благодаря этому в порты Приморск и Высоцк смогут ходить до 100 пар поездов. Ввести путь в эксплуатацию планируют в 2019 году.

Также, планируется возведение новой притрассовой автодороги в Выборгском и Приозерском районах Ленобласти.

Также, недавно мы сообщали, что из Петербурга в Псков теперь можно добраться на "Ласточке".

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