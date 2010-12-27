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Из Петербурга в Псков теперь можно добраться на "Ласточке"
Сегодня, 11:59
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Shdaria
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Из Петербурга в Псков теперь можно добраться на "Ласточке"

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С 4 августа в бой пошли "Ласточки", которые смогут доставить пассажиров из Петербурге в Псков за 3 часа, 30 минут.

Из Санкт-Петербурга в Псков запустили поезда "Ласточка" с 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Сообщается, что поезда будут следовать 5-вагонными составами каждый день. Из Северной столицы "Ласточка" будет отправляться в 6.55, а прибывать в Псков в 10.25. В обратную сторону состав будет отправляться с 6.00 и приходить в 9.30. Время пуи составляет 3часа, 30 мин. 

Для пассажиров доступны несколько классов обслуживания: бизнес, эконом и базовый туристический класс. 

Ранее мы сообщали о том, что от Петербурга до Сертолово хотят запустить "Ласточку"

 

Фото: wikimedia.org/Neu-Zwei

 

Теги: ласточка , ласточка спб псков , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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