Из Петербурга в Псков теперь можно добраться на "Ласточке"

С 4 августа в бой пошли "Ласточки", которые смогут доставить пассажиров из Петербурге в Псков за 3 часа, 30 минут.

Из Санкт-Петербурга в Псков запустили поезда "Ласточка" с 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Сообщается, что поезда будут следовать 5-вагонными составами каждый день. Из Северной столицы "Ласточка" будет отправляться в 6.55, а прибывать в Псков в 10.25. В обратную сторону состав будет отправляться с 6.00 и приходить в 9.30. Время пуи составляет 3часа, 30 мин.

Для пассажиров доступны несколько классов обслуживания: бизнес, эконом и базовый туристический класс.

Ранее мы сообщали о том, что от Петербурга до Сертолово хотят запустить "Ласточку".

Фото: wikimedia.org/Neu-Zwei