РЖД планирует запустить поезда без кондиционеров и биотуалетов

Такие вагоны будут неким подобием лоукостеров. Поездка на таком поезде будет бюджетным способом добраться из одной точки России в другую.

Федеральная пассажирская компания планирует запустить некое подобие лоукостеров. В вагонах не будет кондиционеров и биотуалетов.

Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия планируется выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет", сказано в документах компании.

Поездка на таком поезде будет бюджетным способом добраться из одной точки России в другую. В вагоне будут предусмотрены спальные места.

В ходе проекта все составы разделят на 3 типа: дневной и ночно эксперры, а таже традиционный локомотив. В каждом из поездов будут такие классы обслуживания, как эконом, комфорт и бизнес-класс.

Ранее мы сообщали, что от Петербурга до Сертолово хотят запустить "Ласточку" .

Фото:Федеральная Пассажирская Компания/ВК