От Петербурга до Сертолово хотят запустить "Ласточку"

Между Петербургом и Сертолово планируют запустить 11 пар электропоездов типа "Ласточка".

С Финляндского вокзала планируют запустить "Ласточку" до Сертолово. Об этом сообщает дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подразумевается,что для этого маршрута модернизируют слабоиспользуемую ж/д инфраструктуру. Ветка и земля, на которой она расположена, принадлежат РЖД, но ей пользуются только военные и несколько промышленных предприятий. На данном участке требуется электрификация, потому что сейчас по путям ходят только тепловозы.

Проект запуска электрички из Санкт-Петербурга в Сертолово, с организацией остановочного пункта у онкоцентра в Песочном, получил поддержку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области. Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Предполгается, что на проектирование уйдет 7-8 месяцев, а первые "Ласточки" в этом направлении пойдут к концу 2020 года. От Сертолово до Финлядского вокзала можно будет доехать за 38 минут. Российские железные дороги планируют потратить на это 4,5 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что РЖД с 4 августа запустят "Ласточку" между Петербургом и Псковом.

Фото: Григорий Егоров