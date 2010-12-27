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От Петербурга до Сертолово хотят запустить "Ласточку"
Сегодня, 9:04
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nastya960
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От Петербурга до Сертолово хотят запустить "Ласточку"

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Между Петербургом и Сертолово планируют запустить 11 пар электропоездов типа "Ласточка".

С Финляндского вокзала планируют запустить "Ласточку" до Сертолово. Об этом сообщает дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подразумевается,что для этого маршрута модернизируют слабоиспользуемую ж/д инфраструктуру.  Ветка и земля, на которой она расположена, принадлежат РЖД, но ей пользуются только военные и несколько промышленных предприятий. На данном участке требуется электрификация, потому что сейчас по путям ходят только тепловозы.

Проект запуска электрички из Санкт-Петербурга в Сертолово, с организацией остановочного пункта у онкоцентра в Песочном, получил поддержку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области. 

Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Предполгается, что на проектирование уйдет 7-8 месяцев, а первые "Ласточки" в этом направлении пойдут к концу 2020 года. От Сертолово до Финлядского вокзала можно будет доехать за 38 минут. Российские железные дороги планируют потратить на это 4,5 миллиарда рублей. 

Ранее мы сообщали, что РЖД с 4 августа запустят "Ласточку" между Петербургом и Псковом.

Фото: Григорий Егоров

Теги: ласточка , ленобласть , ржд , сертолово
Категории: Лента новостей

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