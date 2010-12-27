РЖД с 4 августа запустят "Ласточку" между Петербургом и Псковом

Пятивагонные поезда будут ходить ежедневно.

Электропоезд "Ласточка" будет курсировать между Петербургом и Псковом. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Первый поезд отправится из Северной столицы 4 августа.

Пятивагонные поезда будут ходить ежедневно. Они отправятся с Балтийского вокзала Петербурга в 6.55, а Псков прибудут в 10.25. Из Пскова "Ласточка" начнет путь в 6.00 и приедет в Северную столицу в 9.30. Остановки предусмотрены на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Всего в пустили поезд будет 3 часа с половиной.

Приобрести билеты на следующие между Петербургом и Псковом "Ласточки" можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования. В поезде разработали сразу три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. До конца лета будут действовать фиксированные тарифы на билеты.

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