Губернатор Ленобласти участвовал в открытии мотофестиваля Harley-Davidson

Мотофестиваль проходит в Санкт-Петербурге на площади Островского со 2 по 5 августа.

Александр Дрозденко принял участие в открытии Международного мотофестиваля Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Мотоцикл помогает мне развеяться после напряженных рабочих будней, зарядиться адреналином и провести время в компании друзей-байкеров. Во время поездок мы открываем для себя красоты нашей Ленинградской области, и я, как губернатор, могу лучше контролировать процесс дорожного строительства, поскольку на "железном коне" эти недоработки ощущаются сильнее, чем на автомобиле. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

На открытие главу региона пригласили организаторы Международного мотофестиваля.

Со 2 по 5 августа на площади Островского будет трюковая езда, парад оригинальных транспортных средств CRAZY WHEELS, показ авторских мотоциклов CUSTOM BIKE SHOW, а также концертная программа.

Ранее мы сообщали, что за отказ платить алименты петеребуржец потерял мотоцикл.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области