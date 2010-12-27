За отказ платить алименты петеребуржец потерял мотоцикл

Злостного неплательщика приговорили к отработке и изъятию транспортного средства.

В Калининском районе 45-летний петербуржцев лишился мотоцикла, который изъяли представители закона за неуплату алиментов. Также горе-отец проведет 50 часов на обязательных работах. Об этом сообщает представители пресс-службы УФССП по региону.

Ранее суд постановил отца отдавать одну четвертую заработной платы в пользу собственного ребенка. Однако, вскоре после этого у мужчины начались проблемы с работой: он не мог трудоустроиться. В результате долг петербуржца превысил 270 тысяч рублей. Несмотря на это, никакого имущества на гражданина записано не было, поэтому приставы не могли взыскать деньги, забрав его.

Злоумышленник пытался разжалобить представителей закона рассказом о нестабильном заработке, но внимание инспекции привлек непонятно как купленный мотоцикл. Сейчас транспортное средство находится на специальной стоянке. Позже его продадут в качестве погашения долга.

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