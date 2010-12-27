В среду, 20 марта, в Ленинградской области произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Как стало известно, авария произошла на дороге СПб–Матокса. Подробности ДТП уточняются. Предположительно один из водителей выехал на встречную полосу, но едва не столкнулся с легковушкой. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что пассажиров в маршрутках не было.
Ранее на Piter.TV: Две иномарки влетели друг в друга на юге Петербурга
Фото: Признавашки ДТП и ЧП
В Ленинградской области маршрутки улетели в кювет
Предположительно один из водителей выехал на встречную полосу, но едва не столкнулся с легковушкой.
В среду, 20 марта, в Ленинградской области произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Теги: массовое дтп, матокса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,
Оставить комментарий