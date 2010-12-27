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В Ленинградской области маршрутки улетели в кювет
Сегодня, 14:31
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Rybka123

В Ленинградской области маршрутки улетели в кювет

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Предположительно один из водителей выехал на встречную полосу, но едва не столкнулся с легковушкой.

В среду, 20 марта, в Ленинградской области произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 
Как стало известно, авария произошла на дороге СПб–Матокса. Подробности ДТП уточняются. Предположительно один из водителей выехал на встречную полосу, но едва не столкнулся с легковушкой. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что пассажиров в маршрутках не было. 
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Фото: Признавашки ДТП и ЧП 

Теги: массовое дтп, матокса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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