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Лоси в Ленинградской области выходят на дороги в поисках соли
Сегодня, 16:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Лоси в Ленинградской области выходят на дороги в поисках соли

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Автомобилистов просят быть внимательнее и осторожнее.

С наступлением холодов в Ленинградской области лоси начали выходить на дороги в поисках соли. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Это связано с использованием дорожными службами противогололёдных реагентов, содержащих хлориды натрия, для обеспечения безопасности движения.

Поваренная соль необходима лосям для восполнения запасов минеральных веществ в организме. Лоси активно посещают солонцы, однако природных источников соли не всегда достаточно, и животным приходится преодолевать большие расстояния для их поиска.

Управление призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, и сообщать о появлении животных на проезжей части.

Ранее сообщалось, что биолог Глазков напомнил, как вести себя при встрече с лосем.

Фото: pxhere

Теги: ленобласть, лоси, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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