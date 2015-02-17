Лоси в Ленинградской области выходят на дороги в поисках соли

С наступлением холодов в Ленинградской области лоси начали выходить на дороги в поисках соли. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.
Это связано с использованием дорожными службами противогололёдных реагентов, содержащих хлориды натрия, для обеспечения безопасности движения.
Поваренная соль необходима лосям для восполнения запасов минеральных веществ в организме. Лоси активно посещают солонцы, однако природных источников соли не всегда достаточно, и животным приходится преодолевать большие расстояния для их поиска.
Управление призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, и сообщать о появлении животных на проезжей части.
Ранее сообщалось, что биолог Глазков напомнил, как вести себя при встрече с лосем.
Фото: pxhere
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